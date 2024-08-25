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新政實施逾月　九龍城區議員日助10個非中國籍個案申請內地通行證 (15:46)

國家出入境管理局上月10日起向非中國籍香港永久性居民簽發《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》，冀便利他們前往內地洽談商務、旅遊和探親等。本身是巴基斯坦裔的九龍城區議員利哲宏今日在《政府新聞網》訪問中表示，其區議員辦事處在政策宣布約1個月以來，已協助近600個個案辦理申請手續，現時每天協助約10至15個申請。

利哲宏認為證件可方便入境內土也及加強對國家的歸屬感。以往入境內地，利哲宏需在外國人通道排隊及辦理入境手續，曾因而使友人、巴基斯坦裔的前區議會候選人艾歷斯等待了兩小時，更有數次會議因而被迫取消。利認為新證件可縮減入境所需時間。林又預期持證者可透過證件到內地感受中華文化，從而提升歸屬感。

越南人許太移民來港十多年，需使用越南護照過關，故與持回鄉證過關的丈夫和女兒相比下，入境需時較長，更曾於節日期間在高鐵站排隊約1小時，令同行的親友等待良久。她認為新證件令過關更方便，一家人或會更常到訪內地，「帶女兒了解國家的發展、文化和歷史。」

翻查資料，該通行證有效期5年，持證人可在有效期內多次來往內地，每次停留不超過90日，並可在口岸履行指紋採集等手續後經快捷通道通關，毋需如以往每次打指紋及填寫入境卡。

 

相關字詞﹕編輯推介 港澳居民來往內地通行證（非中國籍） 利哲宏

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