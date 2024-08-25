「假冒客服」騙案數字升　蕭澤頤：警方下半年加緊防騙工作 (14:26)

蕭澤頤表示，今年假冒客服的騙案數字升1605宗，高於整體騙案升幅，騙徒會扮作不同公司或平台的客服人員，聲稱將要就提供的服務扣款，當受害人稱未有購買服務時，騙徒就稱可聯絡銀行處理；假冒為銀行職員的騙徒則會指事主戶口被凍結，要求交下資料及過錢。

蕭澤頤稱，騙徒手法層出不窮，更不時會轉換詐騙手法，警方不想當某類騙案出現後才作出打擊，會觀察外國或鄰近地區的騙案趨勢，即使香港未有同類騙案，亦可先作部署及宣傳教育。

另外，警方正陸續於全港十八區的罪案黑點或人流較多的地方安裝閉路電視，今年底前會安裝共615部。蕭澤頤強調，安裝閉路電視是以科技完善治安，一定按足法例進行。被問到安裝閉路電視的成本，他稱，不同區域安裝的情况不同，除鏡頭外，部分地區涉及安裝路由器、光纖及維修費用等，難講每組鏡頭的成本，惟相信隨科技發展，將來價錢會更便宜，又說警方一定確保公帑用得其所。