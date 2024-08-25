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蔡若蓮：不認為性教育指引保守　出發點是保護青少年 (13:31)

中三級公民、經濟與社會科教材中有關性教育的部分近日引起社會熱議，有意見認為相關教材較保守。教育局長蔡若蓮在無綫節目《講清講楚》中回應，稱不認為指引保守，又說出發點是希望保護青少年，培養正確價值觀，當他們成長時去面對更複雜的社會環境，亦要學習為自己的行為負責。

蔡亦特別提及公經社科的主要對象為12至14歲的初中學生，被問到局方是否認為初中學習性教育是過早，蔡若蓮未有正面回應，指要平衡各方面考慮。

另外，當局上月公布的《小學教育課程指引》提及增潤愛國主義教育，包括要「弘揚中華文化，培養學生砥礪強國之志」。對於有前線教師及校長關注愛國教育教學指標，蔡若蓮表示，愛國教育「離不開國民教育」，涉及學生對歷史、文化及語文的掌握，故現時並沒有設獨立科目，而是融入在歷史及語文等不同科目之中。當局亦設姊妹學校交流計劃及參觀歷史博物館、國安教育展覧等，讓學生「多重進路」地學習愛國主義，「如果好愛自己屋企，當屋企有困難時就會主動想為屋企出一分力。」

蔡若蓮於本月12至14日曾訪問上海，考察當地愛國主義教育。被問及有何可參考之處，蔡表示當地歷史紀念館會重現歷史現場，例如參觀抗日戰爭遺址「四行倉庫」中，800壯士守衛倉庫的場境，就能感受到「保家衛國的壯志」，認為未來可用作參考。

新學年起小學將逐步推行將常識科分拆為科學科及人文科，被問到呈分試比例方面，蔡若蓮指當局已設中一呈分試工作小組，會就中英數及新科目的分數比例「有加有減」，而工作小組亦會一併考慮把體育科加入呈分試。

蔡若蓮：學校開班線已很寬鬆

新學年即將開始，各校於9月中亦將進行點算學生入學人數，以決定來年開班數目。蔡若蓮指，面對人口結構性下降，就有收生困難的中小學定立的開班線「已經很寬鬆，是希望學校能夠過渡」，如學生人數未達開班線，小學或需停辦或轉為私家班，中學則需提出一些發展方案。她又表示，現時政策屬軟著陸措施，「但始終要著陸」，故長遠而言不希望開班人數太少，否則學生群育發展或高中的選修科均會少了選擇。

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