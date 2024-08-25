長者今起必須用樂悠咭享兩元乘車優惠　有長者批措施麻煩 (12:27)

港鐵黃大仙站設有海報，亦有數名港鐵職員提醒長者今起須使用樂悠咭才可享2元乘車優惠。有兩名職員在閘機留意是否仍有長者使用長者八達通入閘，並會向相關長者講解如何申請方式，或轉介有需要人士到客務中心；亦有職員在「八達通服務站」，協助長者把長者八達通餘額轉移至樂悠咭。

68歲的羅先生由沙田乘巴士到黃大仙，再轉乘港鐵至灣仔與朋友飲茶，他以長者八達通入閘時，獲職員提醒今日已轉樂悠咭，故到客務中心取消剛才的交易。羅先生說，一年前已申請樂悠咭，惟忘記今日起須轉用。72歲的陳伯伯從政府宣傳得悉相關措施，3個月前已領取樂悠咭，不過今早由慈雲山乘搭小巴至黃大仙時，才發現要增值樂悠咭，故到客務中心辦理手續。他慨嘆必須使用樂悠咭方享乘車優惠不方便，斥「搞咁多花款」、「好煩」。

黃大仙社區中心屬「樂悠咭」臨時申請服務中心之一，原本周日及公眾假期不開放，因應新措施今起實施，故今日由上午9時開放至下午6時，今早有長者到場報失或申請樂悠咭。

居於黃大仙的七旬伯伯王先生今早乘搭小巴到慈雲山飲茶，發現沒有2元乘車優惠，接著向黃大仙站客務中心查詢，中心職員轉介他至社區中心辦理申請手續。王先生指，因患有白內障，甚少看電視，因此不清楚有這件事。對於發出樂悠咭需時4周，王雖少出遠門，但擔心之後外出需多付車費，形容措施麻煩，又讚社區中心辦理申請手續效率快。