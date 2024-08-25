施政報告諮詢會有市民倡派消費券　更多社福支援　李家超：盡量完善資源調配 (12:19)

李家超總結諮詢會時表示，不少出席市民關注社福政策，但永遠有資源和人手限制，政府聆聽意見後，會盡量完善資源調配。他亦稱，現時本港經濟環境正面，預期增長勢頭持續，加上分析指美國下月會減息，但承認部分行業面臨較大挑戰，當局很希望推出措施協助。

第二場地區諮詢會歷時約兩小時，首一小時於禮堂舉行，多名市民發表意見，李家超作綜合回應。本身是輔導員是李小姐問及學童精神健康問題，關注當局會否延長三層應急機制，並希望當局在地區康健站增設輔導員。李家超表示，政府會於今年底檢討應急機制，又說學童精神健康是社會的共同問題，現時會透過兩個重點努力，包括繼續協助有需要輔導的人士，同時要重點研究如何減少問題、令更少青少年需要幫助，例如在個性建立、處理問題能力方面着手。他稱，有關工作不容易，要細水長流地做，當局會針對個案作研究，期望從制度上減少學生壓力。

不少出席者關注社福政策，有市民建議將社區客廳服務擴展至更多區域；來自黃大仙區的朱小姐促當局加強對照顧者支援，例如提供在家照顧技能的培訓，並在社區服務中心提供心理健康上支援。市民黃先生則希望當局加強針對獨居長者的支援，包括盡早完善及建立對高風險長者的戶籍資訊，在他們家中安裝鏡頭或感應器、識別在家中發生意外的長者。李家超說，社福資源方面需求很大，政府會不斷努力，稱市民意見可令政府資源調配上更到位。

市民促派消費券 李家超：「搞活人流」肯定是政府政策

深水埗區防火委員會主席吳騰本身從事金融服務業，他稱，目前金融服務及中小企面對很多困難及挑戰，期望政府向中央提出要求，讓中資企業幫手提高香港股票交易，「如果我哋股票市場可以去到25000點，相信好多經濟問題都可以解決」；香港工商協進聯盟會長吳日峰則建議延長中小企百分百貸款計劃還息不還款的期限，亦希望政府寬免或資助商業登記證費用。

從事零售業的魏小姐就說，現時消費疲弱，希望政府推出及時的「搶消費」方案，包括派發消費券，鼓勵市民留港消費，又希望政府向中央申請恢復深圳居民一簽多行，並將政策擴展至其他大灣區城市。李家超說，「搞活人流」肯定是政府政策，政府會就各種方法或新意見與中央政府商討，又說雖然目前香港經濟增長正面，但轉型期及洗牌期間，部分個別行業的確有挑戰，惟相信有人氣之後會有「財氣」。

市民建議訂立最低居住面積 李家超：解決住屋問題要考慮優次

政府明年重新徵收酒店稅，從事酒店業的葉先生關注，業界現時經營困難，「旺丁不旺財」，本港酒店房價較去年回落，認為需要留住旅客，促請政府考慮調整酒店稅政策。市民梁先生則認為現時「日夜都繽紛」活動數目太多，導致成效遞減，建議善用海濱用地，予私人機構舉辦市集活動，納入文創元素，並倡議推出文旅渡輪路線。李家超稱，政府在推廣旅遊方面負責「搭台」，例如本港水上旅遊資源豐富，但具體路線要業界及地區人士構思，又認同以新方向利用海濱用地。

來自灣仔區的青年陸先生表示，應修訂《郊野公園條例》釋放生態價值較低郊野公園土地，善用土地資源，並提出訂立最低居住面積。李家超認為，針對住屋問題應因時制宜、考慮優次，處理目前最急切問題，長遠如何改善居住面積亦要思考。