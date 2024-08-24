容樹恒促政府改善對運動員福利及支援 於運動醫學培訓投放更多資源 (21:33)

容樹恒指，他多年來見證許多運動員年復一年努力訓練，最終如同流星般悄然煙沒，無人關心和過問，退役後可能無其他後路，背負長期傷患卻又缺乏治療支援，舉例如羽毛球手謝影雪，在巴黎奧運前確診的類風濕關節炎，將「跟她一世」，但治療費並不便宜，特別是服用效果較好、副作用較少的藥物，類風濕關節炎是免疫系統疾病，故欠缺休息和壓力刺激都可導致，政府和體育學院應設法合理幫助退役運動員的治療。

容樹恒又引用港足作例子，指本港在職業足球方面，資源投入不足，本地職業球隊支付球員賽季前的體檢驗身費都很吃力，甚至有球隊因資源限制，只能送運動員到急症室就診，再轉介輪候專科。然而，本地部分醫院的專科門診或檢查，例如磁力共振檢查，排期至少要近一至兩年。

容稱，外國足總如日本、馬來西亞和泰國，多數已聘請全職醫生和物理治療師隨隊，考慮到本地體育資源較少、醫療人員薪酬較高，本港足總要聘請全職醫療人員隨隊有一定難度，但即使聘請兼職制度上也有阻礙，醫生要用自己假期隨隊，亦要面臨繁瑣的申報程序。若體育總會提供機票住宿，醫院更可能會以「利益衝突」為由不予批准。容指，外地足協與當地公私營醫療機構緊密合作，讓幾十個醫生、物理治療師輪流為球隊兼職，但需政府出面協調。

容指，本港雖有許多出色的運動醫學人員，但不論人手、薪酬架構、晉升及培訓上，都有很大進步空間，香港醫學架構上沒有運動醫學的專科，缺少法定認證機制，令外界較難客觀判斷從業員水平，使從業員的社會地位和工作機會受限。容建議政府於運動醫學培訓投放更多資源，增加運動醫學更多專業認證資格，以及學生畢業後的工作與執業機會。

容指出，不少國家早已有「運動創傷防護員」（AthleticTrainer）一職，負責處理運動員日常訓練時的創傷、判斷傷勢等，有需要時亦會與物理治療師、醫生合作及交換意見，有仔細分工，讓運動員得到更全面及專業的治療。