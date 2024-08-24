警首發現海外電騙集團在港設據點 拘11人涉「假冒客服」 假身分證購300電話卡行騙 (16:25)

警方經情報分析及調查發現，有跨國犯罪集團今年4月起派遣成員以旅客身分來港，每月收取約1萬元酬勞，製作虛假身份證明文件以購買及實名登記大量本地預付費電話卡作詐騙。其中3名馬來西亞籍集團成員於今年5至8月間，成功登記至少約300張電話卡。網絡安全及科技罪案調查科總督察李俊岷指，集團亦同時招攬5名本地男女，以提供本地預付電話卡、身分證明文件作實名登記、銀行戶口作收款用途及運送物資等。

警方指成員獲得本地電話卡後，會假扮大型網上服務平台如微信或抖音客戶服務員作電話及短訊詐騙，向市民訛稱對方已啟用收費高昂的服務如直播功能，需將保證金轉帳至指定本地銀行帳戶才可取消。

警方表示，集團成員在港設立多個行動據點，並利用俗稱「貓池」的電話數據機及電腦程式，將電話訊號轉換成網絡訊號，令境外集團成員亦可遠端遙距操控插入「貓池」的本地電話卡，成功干犯逾400宗同類型電話騙案。警方透露是次為首次發現有海外犯罪集團在港設立據點進行電話詐騙，相信集團牽涉多於一個東南亞國家。

警方前日就在新蒲崗及九龍灣搗破共4個集團行動據點，以串謀詐騙、使用虛假文書及洗黑錢罪名拘捕6名馬來西亞籍男子、3名本地女子及2名本地男子，年齡介乎20至67歲，並搜獲87個貓池電話數據機、15部電腦及超過8萬張預付費電話卡，其中一個據點單位最多可同時提供超過2700張電話卡予境外集團成員使用。警方指集團不定時轉換據點位置，亦有使用碎紙機銷毀已使用電話卡以逃避警方追查。而各據點亦設網路監控攝影機，相信供集團高層監察據點運作及成員工作表現。警方其後主動聯絡超過1000名曾被集團成員致電詐騙的市民，成功阻止17名市民向騙徒匯款。

網絡安全及科技罪案調查科高級督察任婉彤指，今年1至6月假冒客服騙案共有1605宗，惟於7月單月就錄得1111宗，今年首7個月假冒客服騙案累積損失金額約為5.8億。她呼籲，騙徒手法層出不窮，市民應小心應對轉錢要求，切勿向人透露銀行帳戶登入資料，亦要避免下載來歷不明的手機應用程式或檔案。