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「白頭列車」開放 1400人登車參觀 今明行走觀塘線 (14:59)

港鐵為慶祝45周年，推出復刻版第一代「白頭列車」，列車今日（24日）早上10時45分至中午12時短暫停泊於彩虹站供公眾參觀，吸引至少過百鐵路迷及市民一家大小排隊等候進入車廂參觀，不少鐵路迷早上9時許已到場排隊，在列車開放一刻爭相擁入車廂，又不斷歡呼「好興奮好刺激」。「白頭列車」開放予公眾參觀後，即日起正式投入車隊，頭班車於中午12時07分於彩虹站開出往調景嶺。

港鐵指，共有超過1400名市民登上「白頭列車」參觀。「白頭列車」即日起會在將軍澳、觀塘、港島或荃灣線4條市區線恆常載客直至年底，今及明兩日會先在觀塘線服務，其後行車路線及時間表仍待定，想乘搭「白頭列車」 的市民可碰碰運氣。

復刻版列車今早約10時20分抵達彩虹站2號月台，大批鐵路迷早在通往月台的樓梯等候。港鐵其後於10時45分正式開放列車予公眾參觀，一眾鐵路迷隨即衝破封鎖線湧入車廂歡呼，由於列車頭尾兩卡車廂有重現「波波扶手」、經典橙黃色車廂天花等設計，故一眾鐵路迷不停在頭尾兩卡間奔跑，並邊跑邊高歌。

排頭位的20歲鐵路迷鄭生指，自己任職快餐店樓面，周四時因要上班，飲恨未能見證列車首航，故今早9時多已到彩虹站排隊，興奮可成為首批參觀乘客。鄭生說，今次的白頭列車由市區線現代化列車（俗稱「M-train」）改裝而成，雖然今次是他首次見到「波波扶手」、橙黃色車廂天花，但他都「好懷念」，很開心可感受70至80年代的地鐵設計。他指，港鐵的M-train列車即將全數退役，希望大眾好好珍惜由千禧年代陪伴大家成長的M-train。鄭又說，今日他會至少追搭2至3次復刻版列車，之後每日都會捕捉列車在甚麼路線服務，「希望每日都搭到1次」。

除了年輕鐵路迷，現場亦有不少長者或父母帶同子女特意到場懷緬。今年55歲的張生在港鐵（前稱地鐵）1979年通車時曾乘搭首班列車，張生笑言，當年只有9歲，只記得當時列車非常新淨，最印象深刻是波波扶手，兒時搭地鐵經常會「拍波波」，又會對著扶手說話，今日來參觀是希望「追返啲舊回憶」。

市民大多關注車廂復古設計，近40歲的陳仔則稱最吸引他的是市民參觀車廂的熱鬧氣氛，故今日帶同畫簿即場掃描寫生。陳仔指，現代人壓力大，港鐵車廂一般都是死氣沉沉，但這列復刻版列車卻充滿笑聲，不少市民見到「波波扶手」都會忍不住手「彈波波」，令他有感「好似行為藝術」，故盼紀念這個「返返去黃金年代」的畫面。

港鐵其後於近中午12時陸續安排市民離開車廂，市民逐改為留在月台等候登上「白頭列車」正式載客的頭班車，列車其後於約12時07分由彩虹站開出，有鐵路迷高呼萬歲。港鐵指，「白頭列車」今及明日會行走觀塘線，今日會行走至晚上7時，明日服務時間仍待定。

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