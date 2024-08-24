公主道毒車狂亂駕駛　警：非欲截停車輛　顧市民安危無開槍 (12:22)

警方九龍城警區助理指揮官（刑事）警司徐淑儀及西九龍交通部意外調查隊第五隊高級督察黃浚柏今午交代案情。徐淑儀指，警方昨7時接獲有未獲授權的可疑車輛在黃大仙徘徊，警方隨後發現該車在九龍城及紅磡一帶5次衝燈、5次違反路面標記及3次逆線行駛。警方在8時許再發現該車停泊在公主道58號西行線一油站旁小路，西九龍衝鋒隊遂在400米外部署汽車分流，可疑車輛發現警方後，即沿公主道西行加速撞向前方3車，未能突圍後倒車，撞到並拖行衝鋒隊警員至後方第4車，可疑車輛再向前撞，最終停下，警員擎槍、以警棍敲打車窗玻璃，並制服司機。據了解，可疑車輛非在監察名單內，當時有7名警員擎槍。

被問到是否將其他車輛作「人肉路障」、為何在繁忙的公主道展開行動，徐淑儀解釋，行動並非追截車輛，而是監察其去向，當時涉案車已停定在小路，警方在相應距離外作「車輛流量分配」，即警車停泊在第一線及二線，冀收窄車輛行車路線，可惜涉案車突然開車衝向警車及其他車輛，「係佢自己衝過嚟，唔存在我地主動想截查佢」。據了解，警方在西九龍一帶監視可疑車輛行駛約7公里，一直無意截停可疑車輛，後見該車輛停在一旁，故在公主道分流，冀減慢車流速度觀察可疑車輛狀況，該車突然加速撞其他車輛為警方意料之外。

至於當時警員未有開槍，徐稱，現場有其他私家車，警員要判斷發射槍械會否影響其他人，故擎槍戒備及阻嚇司機，保障警員及其他人生命安危，最終亦在無需開槍下制服司機。事件中在4車被波及受損，黃浚柏表示，該批私家車司機沒有犯錯，可在24小時內聯絡其保險公司，並在維修前經公證行把價，亦可向小額錢產審財處追討損失。就被捕司機沒有購買第三者保險，黃稱，沒購第三者保險而發生交通意外情況下，司機需要自行負責對方的傷亡、賠償等民事責任，「有啲人賠到賠唔起，可能要破產」。

警方在車上檢獲市值2萬元毒品，不排除他因藏毒逃走。司機報稱無業，涉狂亂駕駛、販運危險藥物、未獲授權而取用運輸工具、襲警、藏有他人身份證、無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險被捕。警方強調譴責男司機岡顧其他市民及警務人員安危，呼籲有資料提供的市民可致電36617983，聯絡九龍城警區重案組第一隊。