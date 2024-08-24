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公主道毒車避查撞警　司機涉5罪被捕　途經司機稱如拍戲曾扭軚阻再撞人 (09:43)

警方昨晚於何文田公主道截查一輛可疑私家車，一名男警員被該私家車撞跌及捲入車底受傷，其他警員及後擎槍並制服司機。40歲姓潘司機最終涉狂亂駕駛、襲警、販毒等5罪被捕。事發期間，多輛私家車遭波及，其中一輛捱撞私家車司機形容當時如拍戲，自己曾「扭軚」頂住涉案車輛，以免更多人受傷。

昨晚約7時半，警方接獲租車公司職員報案，指司機未有依時交還車輛，懷疑司機藏有毒品。警方其後在何文田公主道58號一油站發現涉案私家車並上前截查，惟私家車企圖逃去並向窩打老道方向逃去，其間懷疑撞向另一架私家車及一名男警。警方指，警員多次向私家車發出口頭警告不果，遂擎槍戒備並使用警棍拍打私家車，車輛遂停下。

警員其後檢獲約六十包懷疑可卡因，司機亦未能出示有效的駕駛執照。經初步調查，司機涉嫌狂亂駕駛、襲警、販毒、無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險被捕，現正被扣留調查。案件交由九龍城警區重案組第一隊跟進。男警頭部受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。現場所見，司機被黑布蒙頭，事後亦送往伊利沙伯醫院，涉事車輛由拖車帶走。

捱撞的白色平治司機周先生表示，自己接載女友及友人由尖沙嘴駛至公主道，沿途已見多輛警車閃燈，及後見有警車截車，逐打死火燈慢駛，不足10秒後，疑犯的私家車從後撞向其私家車，再在側面駛過撞前方黑色車，惟疑犯疑無法突圍，高速退後撞到警員再衝前。周稱，當時有警員在地面，自己擔心再有警察被撞，遂「扭軚」嘗試頂住涉案車輛，而警員亦擎槍並制服司機。

他形容「第一感覺好似拍戲，不停咁撞埋嚟撞埋嚟」，又說「梗係驚，個個掹曬槍」，著女朋友伏下以免受傷。他說車輛被撞後無法開門，最終要爬至車後離開，幸僅受驚，沒有受傷，事後有警察、消防人員安撫。他說不擔心保險賠償問題，「人冇事就得」，又關心受傷警員情況，「擔心真係有冇事，（傷勢）幾嚴重」。周先生事後自行駕車離開。

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