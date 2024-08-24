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警方追截可疑車輛 一男警捲車底受傷 警擎槍制服司機　 (01:15)

【24/8 01:15更新】警方昨晚（23日）於何文田公主道截查一輛可疑私家車，一名男警員被該私家車撞跌及捲入車底，腰部受傷，他被戴上頭部固定器及氧氣罩，清醒被送往伊利沙伯醫院，情况穩定。大批警員擎槍及持警棍包圍涉事私家車，司機其後被警員制服帶走。據悉事件涉及毒品「快餐車」，案件交九龍城警區重案組調查。警務處長蕭澤頤、副處長（行動）周一鳴及西九龍總區指輝官吳樂俊等高層昨晚到醫院，探望駐守西九龍衝鋒隊第三小隊的受傷警員。

據了解，昨晚8時許，警方於黃大仙警區發現一部可疑車輛，處理期間該可以車輛逃走向西九龍方向，警方採取「截進行動（第一級）」，並在公主道58號對出截查該車輛。網上流傳片段見到，涉事私家車被包抄，有警員用槍指著司機，並用警棍敲破車窗玻璃。司機企圖從中線和快線之間開車離開，強行衝前不果，再倒車向後，一名男警員被捲入車底，後方私家車亦被撞到。私家車之後再衝前，撞向快線一輛黑色私家車。男警捱撞後自行走到路邊坐低。數名警員擎槍包圍涉事私家車，有警員大叫「落車」，其後有警員打開車門，將涉案司機拉落地制服。另一段片段見到受傷男警身穿藍色制服躺在路邊，有同袍叫他「頂住、唔好瞓」，涉案司機則被鎖上手銬帶上警車。被捕男子40歲姓潘，通過酒精及藥物測試。

易太當時駕駛黑色私家車，載著丈夫經紅隧到九龍，她說一到九龍已發現不少警方車輛，當駛到公主道時，慢線和中線都被警車封住，易太依警方指示停車。涉案銀色車兩度撞向其車尾，易太指見到有6至7名警員擎槍，將涉案司機拘捕。她說自己頸部扭傷，傷勢不嚴重，稍後或到醫院檢查。

運輸署指，因突發事件，公主道（往窩打老道方向）介乎培正道與漆咸道南之間的一段全線仍然封閉。

相關字詞﹕交通意外

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