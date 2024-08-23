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教育局否認公經社科性教育內容過時落後　強調要充分保護未成年學生 (17:22)

本報昨日（22日）報道，教育局推出中三級公經社科教材，其中關於性教育的部分引起熱議。教育局今（23日）回應指，局方有專業責任確保課程配合學生的心智發展和成熟程度，並顧及社會期望、家長意見、道德倫理及法律等相關因素。教育局又認為，「香港性教育未能追上現代社會發展」的看法不正確，強調性教育理念是要培養學生成為有整全價值觀的人，認為鼓吹未有能力承擔後果的學生作出所謂知情決定，是不專業及不負責任。

教育局發布「初中公民、經濟與社會科性教育正面睇」，提到坊間有評論指有關性教育的教材傳遞不合時宜的價值觀，局方表示，初中公經社科的目標是培育初中學生正確的價值觀、正面的態度和良好的行為，其中「合乎情禮的親密關係」提供的性教育內容，一方面是肯定嚮往親密關係是自然的發展，另一方面亦提醒學生必須謹守規範，內容包括戀愛應抱持的態度、了解訂定親密界限的重要性及處理方法，亦讓學生認識與性相關的價值觀。

教育局指出，學校在教授性相關議題時，須配合學生成長需要，培育他們持守正確的價值觀和態度，在與性相關的課題作出合理的判斷，及負責任、合法和合乎道德的抉擇和行為。局方強調，對未成年的學生應給予充分的保護，並提醒他們香港法例對與性相關的違法行為施以嚴厲懲處，認為「應堅決拒絕婚前性行為」能提高學生的自我保護意識，起預防作用，以免犯下不可逆轉的過失。

立法會議員張欣宇昨於Facebook表示，教導未成年人愛護自己、負責任地處理親密關係是應當的，但於現今社會，「婚前婚後」不應成為對一個人的道德評價標準，期望教育局能傾聽瞭解社會產生的反彈和聲音，認真重新審視相關內容。另一議員江玉歡留言和議，稱「作為女性，也認為這一步是多了，也與現代脫節。」

相關字詞﹕編輯推介 性教育 教育局 公經社科

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