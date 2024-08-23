屠龍小隊案法官續引導陪審團　料最快下周一退庭商議 (15:55)

法官張慧玲總結多名專家的證供，指警方從灣仔華仁書院檢獲兩枚各重2公斤及8公斤的炸彈，警方軍火專家化驗兩枚炸彈，發現內藏鐵釘及炸彈可以被遙控引爆，其殺傷力能導致400米內人死亡或受傷。炸彈的成份包括爆炸性化學物「HMTD」及高性能炸藥「ANFO」。

張官又指，Telegram的專家證人分析軟件功能，稱一般用戶刪除Telegram訊息後便不能回復信息，但透過鑑證程式Cellebrite便能夠回復信息。專家同意只要手機登入Telegram帳戶後沒有為帳戶上鎖，任何持有該手機的人士都能夠使用該Telegram帳戶。

張官另指，財務專家證人供稱被告劉佩凝在案發時用個人銀行戶口轉帳共合24.5萬元給黃振強，以及案發時劉的戶口紀錄了許多小額存款，其戶口資金流向符合眾籌現象。專家同意黃的投注金額愈來愈大，有「越賭越大」的跡象。

張官押後案件至下周一繼續，預計屆時能夠完成引導及讓陪審團退庭商議，或最遲下周二必定退庭。張官提醒陪審團應有心理準備退庭日子會超過一天。