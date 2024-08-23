明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

八名食環主任瀆職案　食環總行政主任供稱遴選應徵者時無必要自製名單傳閱 (15:54)

8名時任食環署首席小販管理主任涉於2019年助理小販管理主任招聘中，編制或傳閱一份列出部分應徵者的名單作優待，過程中亦無申報利益衝突，其中被告羅世華承認一項「串謀公職人員行為失當」罪，餘下7人則不認罪，案件今（23日）於在區院續審。庭上控方傳召首位證人、時任食環署聘用組總行政主任蕭秀嫻。她指出遴選小組成員無必要編制及傳閱非官方的應徵者名單，影響面試判斷，發送者將其傳閱更是泄露內部文件內容，違反政府保密原則及面試公開、公平、及具競爭力的原則，接收者亦應有責任舉報及申報利益衝突。

蕭秀嫻於2017至2023年間，擔任食環署聘用組總行政主任，其間負責統籌及管理招聘事務，包括「2019年助理小販管理主任招聘」。她表示，2019年面試前，遴選小組成員會收到應徵者的名單，食環署和時任招聘組行政主任陳學基亦已舉辦過工作坊、派發內含申報利益衝突指引的文件夾及傳送電郵給所有成員，提醒他們需就名單申報利益衝突，包括是否與應徵者具私人利益關係、親屬或朋友關係等，當時亦有說明不可能羅列所有會導致利益衝突的情況，指示成員若有任何不清楚的地方可向招聘組查詢。

蕭續稱，成員先前只就着名單內的姓名而無法辨認應徵者，繼而沒有申報的情况「有都唔出奇」，但面試前成員會獲得應徵者的資料及照片，屆時若發現有利益衝突，亦需即時向署方申報，讓招聘組作適當安排，例如安排相關應徵者到另一個地方面試。

早前認罪並轉為控方證人的被告羅世華預計下周一（26日）出庭作供。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞