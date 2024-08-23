八名食環主任瀆職案　食環總行政主任供稱遴選應徵者時無必要自製名單傳閱 (15:54)

蕭秀嫻於2017至2023年間，擔任食環署聘用組總行政主任，其間負責統籌及管理招聘事務，包括「2019年助理小販管理主任招聘」。她表示，2019年面試前，遴選小組成員會收到應徵者的名單，食環署和時任招聘組行政主任陳學基亦已舉辦過工作坊、派發內含申報利益衝突指引的文件夾及傳送電郵給所有成員，提醒他們需就名單申報利益衝突，包括是否與應徵者具私人利益關係、親屬或朋友關係等，當時亦有說明不可能羅列所有會導致利益衝突的情況，指示成員若有任何不清楚的地方可向招聘組查詢。

蕭續稱，成員先前只就着名單內的姓名而無法辨認應徵者，繼而沒有申報的情况「有都唔出奇」，但面試前成員會獲得應徵者的資料及照片，屆時若發現有利益衝突，亦需即時向署方申報，讓招聘組作適當安排，例如安排相關應徵者到另一個地方面試。

早前認罪並轉為控方證人的被告羅世華預計下周一（26日）出庭作供。