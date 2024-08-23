三男涉潑水節向警員傳媒潑水　被告自辯稱表達祝福 (15:44)

3名被告分別為曾維誠（26歲，的士司機）、葉嘉健（26歲，文員）及袁子健（32歲，紮鐵工人）。袁選擇自辯，沒有傳召辯方證人。袁供指，他在2019年前曾數次參與潑水節，他理解潑水代表祝福，以往亦曾「周圍潑，亂咁潑，同啲阿sir玩下」，當時警民關係好，即使有相同情况發生，也無人被捕。

袁憶述案發當日，他獨自前往潑水節場地，後約於3時半遇見曾及葉。辯方代表詢問袁，當時為何向無綫電視記者及警員射水？袁指，因為記者曾呼籲參加者向攝影師鏡頭射水，營造拍攝效果，兩記者各人手執一把水槍，自己則站在記者吳家軒旁邊，雙方互射，亦認為他們不介意被水射到。袁續指，他因看到兩名男輔警的面有白粉、頸戴花圈，遂認為他們也參與活動，而他在清場時只是向天潑水，並非向女輔警潑水。

袁講述他在前年的聖誕節偶遇到曾，當時知道他是拍攝搞笑影片的KOL，遂上前打招呼和合照，兩人後來在旺角天橋重遇，他受邀客串臨時演員，穿上曾借予的黑衣，拍攝約10分鐘後離開。控方盤問時質疑，袁在口供中從無提及過聖誕節的初遇，是否「特登講少啲」，想表現出雙方關係不密切？袁否認 ，又指涉案影片片尾的合照，是從旺角天橋的影片中截取出來，他事先不知情。