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警司陸振中捲非禮案稱事主求愛在先　事主否認 (15:34)

沙頭角警區時任指揮官、警司陸振中涉嫌三度在殘廁非禮醉酒女下屬，不足一個月後又襲擊下屬一案，辯方今（23日）續在區院向女事主指出案情，指被告從無進入殘廁非禮事主，反而是事主主動環抱被告，讚他「好男人」，及後又明言「如果你做我男朋友就好喇。」襲擊事件當晚，事主在內3名下屬求被告不要太絕情，舉報他們的違紀行為，並阻止他返警署。

辯方的案情是2022年6月22日聯和墟飯局實際上由X發起，被告陸振中（43歲）或其他人都無要求X「杯杯清」。X步往女廁前，被告曾詢問其身體狀况，X稱不太舒服作嘔，被告陪同但發現殘廁鎖上，X遂進入女廁，但因有很多人進出未能吐出， X提議自行到殘廁嘔，其後仍然失敗，但為被告在門外等候致謝。

二人返回飯桌其間，X稱讚被告是「好男人」，稱「如果早啲識你就好喇」，被告表示X喝醉，「你自己都有男朋友啦」，X再指自己無醉，「我男朋友邊有你咁好呀」。其後X再度作嘔，由被告陪同往返殘廁，途中X分別主要摟被告腰部、手臂和環抱他。辯方指3次非禮事件，被告均無進入殘廁猥褻X。

辯方又指，X曾在車上指被告「真係好過我男朋友好多，我病咗佢都冇點關心過我，如果你做我男朋友就好喇。」並向被告訴說家事，透露自己有意修讀緝偵訓練課程，望被告撰寫推薦信。7月15日晚宴結束後，X摟著被告的腰，請求他忘記她、督察蔡文浩和賴文顯涉違紀接受調查一事，及後X突然拉著被告不讓他走，二人互有拉扯。

隨後蔡和賴分別在不同時間加入，阻止被告返回警局，希望他不要舉報3人，X著「唔好敢絕情」，「你都唔想見到我哋幾個年輕人前途盡毀」，被告稱「你而家係知法犯法，你知唔知自己講緊咩啊？」被告一度開車，3人再度與被告拉扯，被告大聲喝止道「你哋同我即刻扯、躝啊⋯⋯你哋成班痴晒，咁樣對我，再係咁，我就唔會放過你哋，走開！」最終被告駛至停車場閘口時，X在車上挨在被告肩膊致歉。X全盤否認上述辯方案情，辯方完成8天盤問。

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