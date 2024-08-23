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兩懲教涉捅傷還押男子肛門及未有舉報　官准合併案件轉介區院審訊 (14:31)

一名二級懲教助理涉在壁屋懲教所用木棍捅傷18歲還押男子的肛門，事後訛稱事主自己用筆劃傷肛門，二級懲教助理和4名同倉囚犯被控有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，沒舉報事件的前一級懲教助理另案被控藉公職中作出不當行為罪，今（23日）於觀塘裁判法院再訊。辯方反對控方申請兩案合併，裁判官王證瑜批准案件合併並轉介至區院，將於9月12日早上答辯。

原案5名被告為二級懲教助理譚力翀（33歲）、李梓睿（19歲）、何力桓（20歲）、李宇軒（19歲）及林承蔚（20歲），同被控2023年12月26日在壁屋懲教所樓梯意圖使趙姓事主身體受嚴重傷害，而非法傷害趙。譚力翀另被控2023年12月26日至2024年1月14日間與趙串謀意圖妨礙司法公正，即訛稱趙的傷勢是趙自己用筆劃傷其肛門。

另案被告郭紹輝（55歲）為已退休的一級懲教助理，他被控於2023年12月26日至2024年1月17日間執行公職期間故意作出不當行為，即未能執行作為部門主管的職責，以及未能舉報譚力翀襲擊趙姓男子。郭紹輝繼續獲准以原有條件擔保外出，何力桓的保釋申請被拒，5名被告續還押懲教看管。

對於控方申請合併兩案及轉介區院，辯方為郭紹輝提出反對，指郭的案件原本只涉2名證人，合併案件後將傳召36名證人，他們作供聚焦事件不同，令案件更複雜。控方指，兩案有共同證人，合併案件不會對被告不公，亦可節省法庭時間。王官聽罷雙方陳辭指，考慮到所知情况及大部分相同事實證供而批准合併案件，認為不會造成不公。

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