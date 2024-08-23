副學士男生非法集結罪成上訴被拒　判辭稱上訴理據已在他案處理「站不住腳」 (13:46)

上訴人簡梓濱（案發時24歲）曾為城大專上學院副學士生。上訴方爭議，本案證據不足以顯示簡參與集結，原審區院暫委法官徐綺薇單憑簡身在現場，就將他定罪。上訴方又投訴，簡自辯稱當晚出席爺爺的壽宴，出於「八卦」留在堵路現場，惟原審拒納辯解。

上訴庭法官彭偉昌在判辭指，針對被告僅身在現場的議題，上訴庭已在義務急救員「劉智峰案」和理大暴動「鄭太君案」作判斷；前者的上訴人欲進一步上訴，惟在終院規例下迎來終局處理。彭官認為簡梓濱一方以此為上訴理由，法理上站不住腳。

彭官提及，原審法官以理據充分的理由拒納簡梓濱的證供，另以15項證據的疊加效應，認定簡有意圖參與集結，上級法院根本就沒有推翻的理由。彭官裁定本案上訴理據不是合理可辯的，「根本就不應該被提出」，拒批上訴許可。

翻查資料，義務急救員劉智峰於2019年國慶黃大仙暴動案裁定罪成，囚3年3個月。彭官去年8月駁回劉的定罪上訴，指暴動者在初步療傷後繼續「作戰」，劉樂意提供即時急救，屬鼓勵暴動。劉申請上訴至終院，今年6月被終院常任法官李義、林文瀚和非常任法官包致金組成的上訴委員會駁回。