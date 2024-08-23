兩名尼泊爾裔女子涉逾廿宗店舖盜竊被捕 (12:17)

警方透過與零售業界交流情報、調查與翻查閉路電視後，東九龍總區警員前晚（21日）於油尖區拘捕兩名43歲持香港身份證尼泊爾裔女子。兩人屬同一犯罪團伙，牽涉最少22宗於今年2月至8月的盜竊案，疑犯從大型連鎖店鋪盜竊藥物及保健產品等，總值5.7萬元。東九龍總區重案組高級督察吳銘鋒透露，兩人會將贓物轉售予其他非華裔人士或規模較小的店鋪。

警方又提及，全港上半年仍錄得約4000宗店鋪盜竊，較去年上升12%，而東九龍區則佔超過700宗，亦較去年升19%。東九龍總區防止罪案辦公室總督察潘以靖指，現時實體零售模式改變，開放式大型店鋪湧現，亦有商戶引入自助收銀機，有人藉機盜竊。東九龍總區自去年8月起開展「安盾計劃」，協助零售商戶作防罪勘察及引入警示措施，現已有16個商戶加入，包括13間大型連鎖店，並已派發約80套警告標示予商戶。其中兩間大型連鎖店採用警方建議後，店舖盜竊分別減少15%及38%。

潘以靖補充，「安盾計劃」亦包括與善導會合作，為犯下店鋪盜竊罪行的60歲以上長者及其家屬提供輔導服務。警方去年已轉介超過60名長者，其中只有2名重犯。今年上半年東九龍總區錄得超過700宗店鋪盜竊，較去年升近兩成。警方重申店鋪盜竊為刑事罪行，一經定罪可被判處監禁10年，呼籲市民勿心存僥倖以身試法，而商戶亦應加強防盜措施。