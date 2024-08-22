虐狗事件兩職員被捕 近5000人網上聯署譴責寶蓮寺 要求道歉 (22:06)

早前在寶蓮寺生活近10年的兩隻流浪狗「大妹」和「細妹」疑遭寶蓮寺員工用袋笠頭，被帶上一輛無大嶼山禁區紙的車後棄置。警方經調查日前拘捕65歲姓伍及46歲姓徐寶蓮寺男廚師。兩狗現况未明。寶蓮寺周二（20日）於Facebook表示，已即時停止涉案員工職務，員工不得返回寺院。並指事件正由警方調查，現階段不便評論，稍後向公眾交代。

動物保護組織「NPV動物權益教育」昨晚（21日）發起網上聯署，提出4大訴求，包括譴責寶蓮禪寺並要求寺方道歉、依法追究相關人員及管理層責任、要求公開對於昂坪範圍內所有動物的動物福利管理制度、處理手法及員工指引，以及加強員工的動物保護意識。目前已有近5000人聯署，其中有4585人是今日參與聯署。

「NPV動物權益教育」指，寶蓮寺聲明未就事件道歉，亦未見任何積極尋狗行動，並質疑寺方管理曾是否要對事件負責。

另一動物保護組織「毛守救援」今日亦在Facebook召集義工，參加周六（24日）的搜山行動，指時間緊逼，搜索地域廣闊，兩隻狗隻獲救機會漸趨渺茫，故希望召集義工，又提及事件曝光後，數十名動物義工一共在大嶼山搜索8日。

本報正向寶蓮寺查詢。