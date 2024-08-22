大坑西邨13居民拒遷　平民屋宇申恢復訴訟　區院拒批並寄語：各方不要以財富輕視别人 (20:21)

平屋由資深大律師馮柏棟和大律師陸栩然等代表；13名居民之中，其中3人有法律代表，餘下10人親自處理案件。司法常務官宋泳琛一併就13宗案件頒判辭，指平屋安排居民重置的過程存在爭議，例如平屋以租金津貼代替提供臨時住所，居民認為違反妥善安置的承諾；獲平屋恩恤處理的個案甚少，長者面對困苦。

宋官表示，她於一次聆訊問雙方能否和解，有居民反映無能力聘律師，部分人為免支付訟費而「投降」，餘下10多人堅持訴訟。宋官指和解協商由早上10時至晚上8時完結，過程及結果令人遺憾，法庭遂提醒各方嘗試達成共識，居民可以提司法覆核或在民事案達成協議。不過，平屋及後延聘資狀申請恢復法律程序，冀法庭盡快處理。

宋官認為，平屋以部分居民未存檔抗辯書為由，申請法庭在欠缺抗辯書下直接判決，建議不可取，因案件尚在訴訟初期，各方有機會豐富理據。此外，居民呈上文件指平屋違約，牽涉複雜的法律問題，屬於可合理爭辯的理據。宋官提及，有居民正申請法援作司法覆核，案件或移交高院處理，故法庭不應恢復程序，讓訴訟「順其自然」進行。

對於平屋提出，法庭要迅速解決市民住屋需要，宋官反駁本案被告也是市民之一，他們的權利也要被維護。宋官指平屋要求案件繼續進行，會引致重複的法律程序，不能為訴訟各方達致公平，亦無助解決爭議。宋官提醒大律師對法院有凌駕性職責，包括協助法庭秉行公正行事。

宋官強調，本案關乎基層喪失家園後，在晚年如何生活；雖然審訊勝負是未知之數，任何人應獲公平審訊。宋官下令撤銷平屋恢復法律程序的申請，並就法援申請諮詢有關人士，不作訟費命令。宋官在判辭結尾指，遺憾地留意到居民理據看來無得到應有重視，唯望各方不要以財富、權勢和學歷去判定别人，應超越階級，體現人性平等。