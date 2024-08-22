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甯漢豪：今年稍後公布多個新發展區土地用途方案 (20:22)

發展局長甯漢豪今日（22日）出席由香港大學城市系統研究院和城市規劃及設計系合辦的首屆「城市未來發展國際研討會」，主題為「展望與創造活躍宜居的城市空間」。她在開幕禮致辭時，向與會者介紹了北部都會區及交椅洲人工島兩大發展項目，長遠可重塑香港的前景。作為香港未來發展的主要引擎，這兩個項目合共可提供約4000多公頃新發展土地，既可滿足不同產業的發展需要，亦能提供更多優質和綠色的生活空間，構建富活力、宜居、具抗禦力及可持續發展的社區。

甯漢豪又指，政府正全力推進北部都會區發展，計劃今年底展開新田科技城首階段發展工程，亦會在今年稍後公布餘下幾個新發展區（包括牛潭尾、馬草壟和新界北新市鎮）的土地用途方案。至於交椅洲人工島，項目團隊正最後擬備填海工程的環境影響評估報告，計劃於今年內提交報告，正式啓動法定環評程序，目標是在今屆政府任期內啓動有關填海工程。

她續說，除新發展項目，市區更新及樓宇重建在構建宜居活力城市亦發揮重要作用；香港樓齡50年或以上的私人樓宇約一萬幢，政府已加大力度，採取措施推動和鼓勵樓宇維修及重建，包括加強執法力度，並透過法例修訂推動私人業權統一，促進樓宇重建。

相關字詞﹕發展局；甯漢豪

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