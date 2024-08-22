甯漢豪：今年稍後公布多個新發展區土地用途方案 (20:22)

甯漢豪又指，政府正全力推進北部都會區發展，計劃今年底展開新田科技城首階段發展工程，亦會在今年稍後公布餘下幾個新發展區（包括牛潭尾、馬草壟和新界北新市鎮）的土地用途方案。至於交椅洲人工島，項目團隊正最後擬備填海工程的環境影響評估報告，計劃於今年內提交報告，正式啓動法定環評程序，目標是在今屆政府任期內啓動有關填海工程。

她續說，除新發展項目，市區更新及樓宇重建在構建宜居活力城市亦發揮重要作用；香港樓齡50年或以上的私人樓宇約一萬幢，政府已加大力度，採取措施推動和鼓勵樓宇維修及重建，包括加強執法力度，並透過法例修訂推動私人業權統一，促進樓宇重建。