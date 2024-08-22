瑞典籍男子涉強姦女傭罪成　還押候判 (17:15)

被告Patrik Tobias Ekstrom（許大熊）為Hong Kong Wholesale Limited持有人，被控於2022年10月27日在石澳住所強姦尼泊爾籍外傭X。庭上透露，他於案發一個月後連環犯事，有虛報犯罪、刑毁醫院設施和警署臨時羈留室等4宗案底。辯方指，他曾是成功商人，後來因為妻子和小孩離家而精神失常，患上躁狂抑鬱症，犯案與原有性格不符。辯方冀法庭索取報告，了解其精神狀態始判刑。

控方開案陳辭指，案發時被告的日籍妻子和子女不在家，被告要求與X發生性關係，對X說「我愛你，我要你」。被告在牀上親吻和強姦X，強迫X肛交，並捉着X的手自慰。X翌日離開居所，不久發現被告向她轉帳1.5萬元。

被告則自辯稱，X主動走近親吻，為他口交和手淫。被告稱和X性交時，突然想起自己是有婦之夫，決定和X斷絕來往，其後發現X遷出住所。被告強調內心希望叫X離開，實際上沒有照做，「我是一個有人性欲望的人」。他承認曾轉帳1.5萬元予X，以免X將事件告訴妻子。