明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

瑞典籍男子涉強姦女傭罪成　還押候判 (17:15)

36歲瑞典籍男僱主涉趁妻子離家後，在住所強姦女傭，他否認強姦及未經同意下作出的肛交罪受審。陪審團今（22日）於高等法院退庭商議，一致裁定被告兩罪成立。案件押後至11月11日求情及判刑，以待索取被告的精神及心理報告，並索取事主的創傷報告。辯方申請保釋被拒，被告須還押候判。

被告Patrik Tobias Ekstrom（許大熊）為Hong Kong Wholesale Limited持有人，被控於2022年10月27日在石澳住所強姦尼泊爾籍外傭X。庭上透露，他於案發一個月後連環犯事，有虛報犯罪、刑毁醫院設施和警署臨時羈留室等4宗案底。辯方指，他曾是成功商人，後來因為妻子和小孩離家而精神失常，患上躁狂抑鬱症，犯案與原有性格不符。辯方冀法庭索取報告，了解其精神狀態始判刑。

控方開案陳辭指，案發時被告的日籍妻子和子女不在家，被告要求與X發生性關係，對X說「我愛你，我要你」。被告在牀上親吻和強姦X，強迫X肛交，並捉着X的手自慰。X翌日離開居所，不久發現被告向她轉帳1.5萬元。

被告則自辯稱，X主動走近親吻，為他口交和手淫。被告稱和X性交時，突然想起自己是有婦之夫，決定和X斷絕來往，其後發現X遷出住所。被告強調內心希望叫X離開，實際上沒有照做，「我是一個有人性欲望的人」。他承認曾轉帳1.5萬元予X，以免X將事件告訴妻子。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞