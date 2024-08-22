明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

屠龍案官續引導陪審團　籲考慮賴振邦與串謀有關聯否 (15:41)

屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警，案件今日（22日）於高院第78天審訊。法官張慧玲續引導陪審團，指被告李家田供稱他在家的廁所內遭警察用水刑逼供，有警員確認當日曾獲指示不用搜查李家的廁所，辯方亦指警察曾威逼被告賴振邦飲滴露，但沒有證據支持其說法。賴振邦爭議他在案中的身分，張官著陪審團考慮從犯證人彭軍壕會否因為想獲減刑，而將賴捏造成其中一名隊員。

張官續總結證供，指2020年6月11日，被告李家田在住宅被捕，他供稱當時在廁所內遭受警察虐打，包括被警察用毛巾蓋臉後澆水，令他有遇溺的感覺。李形容為遭受水刑，並指警員對他拳打腳踢。警員在庭上稱不同意有毆打李，惟重點搜查隊隊長確認曾有調查隊警員指示不用搜查李睡房內廁所，張官指不用搜查廁所的證供支持李的說法。

被告賴振邦於同年1月17日被捕。拘捕警員在庭上供稱，他們將賴帶至樓下等候警車，其間賴向途人高呼其姓名等個人資料，又著途人拍片及協助找律師，稱「我依家身體冇受傷，唔知一陣會點。」警員稱當時感詫異，指賴的表現較其他被捕人激動。辯方提出有警員曾嘗試逼賴飲滴露，但張官指沒有證供顯示有這情況發生。

張官又指，賴振邦的爭議在於他是否彭軍壕一直接觸的隊員「Bobby」。辯方力陳賴並非「Bobby」，例如其姊夫張堅順及胞姊只稱呼賴為「阿邦」，但張官指這只是家人間稱謂，陪審團可推論賴會否另有英文名字；彭可能為了減刑以捏造事實，將賴嫁禍為「Bobby」，因此陪審團須推斷賴的身份，若賴是「Bobby」才能與本案串謀有關係。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞