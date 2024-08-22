屠龍案官續引導陪審團　籲考慮賴振邦與串謀有關聯否 (15:41)

張官續總結證供，指2020年6月11日，被告李家田在住宅被捕，他供稱當時在廁所內遭受警察虐打，包括被警察用毛巾蓋臉後澆水，令他有遇溺的感覺。李形容為遭受水刑，並指警員對他拳打腳踢。警員在庭上稱不同意有毆打李，惟重點搜查隊隊長確認曾有調查隊警員指示不用搜查李睡房內廁所，張官指不用搜查廁所的證供支持李的說法。

被告賴振邦於同年1月17日被捕。拘捕警員在庭上供稱，他們將賴帶至樓下等候警車，其間賴向途人高呼其姓名等個人資料，又著途人拍片及協助找律師，稱「我依家身體冇受傷，唔知一陣會點。」警員稱當時感詫異，指賴的表現較其他被捕人激動。辯方提出有警員曾嘗試逼賴飲滴露，但張官指沒有證供顯示有這情況發生。

張官又指，賴振邦的爭議在於他是否彭軍壕一直接觸的隊員「Bobby」。辯方力陳賴並非「Bobby」，例如其姊夫張堅順及胞姊只稱呼賴為「阿邦」，但張官指這只是家人間稱謂，陪審團可推論賴會否另有英文名字；彭可能為了減刑以捏造事實，將賴嫁禍為「Bobby」，因此陪審團須推斷賴的身份，若賴是「Bobby」才能與本案串謀有關係。