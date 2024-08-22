復刻版列車彩虹站首航至何文田站　大批鐵路迷歡呼唱歌慶祝 (15:13)

14歲的Cyrus成為鐵路迷已有9年，他由今早10點起在彩虹站等候，形容心情超興奮，夢想成真，指以前只見「黑頭」M-train，「我終於等到呢一日」，期待看主題列車車廂內部。曾在港鐵工作約39年、任職維修員的林先生稱自己來湊熱鬧，他當年曾獲港鐵批准，在列車車頭前拍攝婚照，對於能再次見到第一代列車感開心，最希望能再到車頭前拍照。

居於元朗、16歲吳先生在主題列車內不時模仿列車到站廣播聲音，亦不斷呼叫「好興奮」，他讚車廂「好靚」惟略嫌擠迫，最喜歡「波波扶手」，稱日後如有機會或會再乘搭。鑒於輕鐵及東鐵線早前推出「多啦A夢」主題列車，吳先生希望該主題可擴展至周年主題列車。