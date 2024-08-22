復刻版列車彩虹站首航至何文田站　大批鐵路迷歡呼唱歌慶祝 (15:13)

為慶祝港鐵45周年，港鐵推出復刻版第一代「白頭列車」，由今日（22日）起至今年底行走多條市區線載客，並於今午2時在觀塘線彩虹站三號月台首航至何文田站。大批鐵路迷由12點起已在彩虹站3號月台等候，有人帶同自製紙牌、珍藏列車模型等物品，其間不斷倒數及唱歌歡呼。主題列車於下午1時49分抵達彩虹站3號月台，鐵路迷立刻湧入車廂，他們一起大叫「開車！開車！」；列車於中午2時正式開出，車廂內傳出一陣陣歡呼聲，亦有人唱歌慶祝。列車於下午2點18分到達何文田站2號月台，大批鐵迷路迷於近車頭位置拍下列車離開一刻，並大叫「閂門」、「開車」。
14歲的Cyrus成為鐵路迷已有9年，他由今早10點起在彩虹站等候，形容心情超興奮，夢想成真，指以前只見「黑頭」M-train，「我終於等到呢一日」，期待看主題列車車廂內部。曾在港鐵工作約39年、任職維修員的林先生稱自己來湊熱鬧，他當年曾獲港鐵批准，在列車車頭前拍攝婚照，對於能再次見到第一代列車感開心，最希望能再到車頭前拍照。
居於元朗、16歲吳先生在主題列車內不時模仿列車到站廣播聲音，亦不斷呼叫「好興奮」，他讚車廂「好靚」惟略嫌擠迫，最喜歡「波波扶手」，稱日後如有機會或會再乘搭。鑒於輕鐵及東鐵線早前推出「多啦A夢」主題列車，吳先生希望該主題可擴展至周年主題列車。