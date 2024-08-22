警司非禮案辯方質疑事主曾要求被告助擺平紀律調查　事主否認 (15:16)

辯方向X指出，當日晚宴期間，她、督察賴文顯和蔡文浩曾說過一番話，涉及沙頭角警區警務人員的違規事件，X向被告訴苦，被告表示他可能較嚴厲，但出發點是想保護三人，希望他們變得更好，「大家上下一心執行禁區開放計劃，共同進退」。隨後三人各自透露被調查一事，指曾協助隱瞞特遣隊隊員在農曆新年期間缺勤的情況，令他們獲批加班費，及將警署內閉路電視片段調快10分鐘。

辯方續指出，對話另談及有上級帶友人到禁區範圍划獨木舟，三人安排下屬將獨木舟從警員康樂及休息中心移除；上級又帶狗隻到警署遊玩。為免同僚供出事件，三人得知主要受查對象，即警署警長和鍾姓女高級警員獲安排休假至退休，讓二人避過錄口供，希望被告有需要時求情，甚至大事化小，小事化無；亦透露擔心他日輪到他們自己錄口供。

辯方再指，三人提及X和賴尚未過試用期，蔡文浩稱有意調往網罪科，以免事件影響他將來升遷，而被告與時任新界北總區指揮官曾正科相熟，希望被告協助。被告回應「咁大件事，你哋畀我消化吓先啦」，又指當晚歡送總督察黃燦熊，希望眾人盡興，「暫時唔好講呢件事喇」。

其後三人情緒高漲，再度求被告幫忙化解調查一事，被告回應他無法承諾，事件攸關公職人員失當，三人之後可在他辦公室詳細說明，隨即起身表示身體不適先行離開，由蔡文浩「攬住」送走，X和賴尾隨。對於辯方以上說法，X全盤否認。