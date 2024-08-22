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2024年8月22日星期四
太古城海棠閣泳池男泳客疑遇溺 昏迷送院
(14:38)
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今午1時許，一名男泳客在太古城海景花園海棠閣地下泳池游泳期間，懷疑遇溺，警方接報到場調查。男事主昏迷送往東區醫院搶救，一名女親友由警員陪同到院了解情況，事故原因仍在調查。
相關字詞﹕
太古城
遇溺
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