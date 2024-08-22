港投公司與泰國企業合作推綠色交通　當地建逾千電動車充電設施 (13:04)

港投今早舉行「智能出行應用場景生態搭建項目」啟動儀式，宣布透過Spark EV Co., Ltd （Spark）與泰國企業Bangchak Corporation Public Company Limited （BCP）合作，在當地開展首個大規模試點項目，將香港的智能出行技術和實踐經驗拓展至海外市場，完善當地電動車充電網絡。

財政司長陳茂波致辭指，項目展現香港的綠色科技能力，強化香港成為國際綠色科技與綠色金融中心的願景，並在引導資金推動企業和項目上發揮重要作用。他形容今個項目只是開始，相信在綠色轉型及智慧交通上，會再有更多機遇和合作，為社會和環境帶來好處。

港投行政總裁陳家齊表示，Spark 與BCP 合作可以令泰國電動車基礎設施更有效率和普及，亦代表香港科技和人才獲得海外市場認可。她又稱，Spark有望在2026年成為泰國三大電動車充電品牌之一，未來亦會繼續探索在東南亞以及國際上不同的應用和合作機會。

Spark行政總裁葉兆康說，Spark除了會提供充電設施的硬件技術，亦包括軟件、大數據及與客户交流的互動平台等，現已有3個服務站在當地啟用。他又指，泰國電動車市場發展非常蓬勃，但仍處於起步階段，因此香港已落地成功的科技、人才和經驗可滿足泰國的需要。