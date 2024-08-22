偷拍積犯認港鐵站拍女子裙底求情稱壓力所致　官稱判刑須具阻嚇力 (11:39)

承認案情指，被告黃宇恒（33歲）與事主X互不相識。今年7月3日晚上8時許在旺角港鐵站內，身穿藍色短裙的X正搭扶手電梯向上至B3出口，其間突然感到右大腿被不知名物體碰到，向後望看到被告站在她身後一至兩級下、拿着手機。X詢問被告是否偷拍她時，被告隨即跑走，後遭路人制服。警方接案到場後檢查被告手機，發現內有數十張拍攝到X的相片，包括X的背部、裙子、裙底及內褲。警誡下，被告承認因性衝動犯事。

辯方求情指，被告有一次同類型案底，主動認罪是本案最大的求情理由。被告的父親患腦退化症，自去年開始須長期住院；被告的太太雖然感到失望，但仍支持被告改過，望法庭能先替被告索取社會服務令報告。徐官則稱「我唔打算」。辯方續指，被告天生患有可致盲的眼疾，最近得知患上白內障，在種種情况下擔心自己會失去工作。

辯方又提到，被告膝下仍有兩歲大的女兒，徐官聞言反指，「有個兩歲大嘅女點解仲要重犯？」徐官續指，被告於2020年的案底同樣與偷拍裙底有關，當時被判感化12個月，顯然感化令對被告沒有起作用，同類型案件判刑時必須反映公眾對控罪的厭惡，應着重於阻嚇性多於被告更生。