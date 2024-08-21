港澳辦署名文章 　信澳門新一任特首能繼續寫「一國兩制」篇章 (22:38)

文章指出，澳門回歸25年來帶領各界推動「一國兩制」，有效維護憲法和基本法，如規範國旗使用、深入愛國教育等，並於2009年完成澳門基本法第23條立法，履行維護國家安全的憲制責任，亦完成修訂《行政長官選舉法》及《立法會選舉法》，順利舉行第七屆立法會選舉和第六屆特首選舉委員會委員選舉，完善公職人員就職宣誓相關法律制度，確保特區管治權牢牢掌握在愛國者手中，全面落實「愛國者治澳」原則。

港澳辦稱，澳門積極發展經濟，如澳門人均本地生產總值（GDP）由1999年的1.5萬美元增至去年6.9萬美元，又設立「融入國家發展工作委員會」統籌助力「一帶一路」和粵港澳大灣區建設，對接國家戰略等。在民生方面，澳門推行「社屋、經屋、長者公寓、夾心階層房屋、私樓」五階梯房屋政策，並團結帶領社會各界成功抗疫等。