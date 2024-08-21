與勞聯議員等參觀簡約公屋攸壆路項目 何永賢：已見明顯進度 (20:39)

何今日在facebook專頁發帖文，指大家見到去年底才動工的攸壆路項目已有明顯進度，都感受到當中的努力與用心。她又指勞聯成員從樣板單位得知，間隔四正的攸壆路一二人單位月租僅880元、三四人單位月租僅1,620元，都覺得租金非常相宜，相信能幫助輪候公屋的基層市民改善生活環境，也能省下不少開支，將資源更好地投放在家庭有需要的地方。

何永賢又指今日較早前亦曾到勞聯位於屯門的僱員進修中心，向街坊宣傳簡約公屋的申請。該中心設有不同課程，為希望提高職業技能的市民提供培訓，今日去到「摩登大妗員」、包餅製作員、護理員及化妝助理4個課程的班房，向不同街坊宣傳簡約公屋，希望讓更多合資格市民知道有關申請資訊。她指「大妗員」班中有街坊也相當熱心，表示會向身邊的親友宣傳介紹簡約公屋，果然具備促成好事的大妗姐特色。

何重申，簡約公屋現仍繼續接受申請，也請大家幫忙宣傳，呼籲有需要的合資格市民把握機會，為家人、為自己作出改善生活的更好選擇