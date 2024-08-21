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辯方質疑證供不符閉路電視片段　警司非禮案事主哭稱「已經盡量記得」 (18:27)

沙頭角警區時任指揮官、警司陸振中涉嫌三度在殘廁非禮醉酒女下屬，不足一個月後又襲擊下屬一案，辯方今（21日）在區院第6天盤問女事主。事主供稱她阻止被告開車期間曾以身「攝」在車門和車廂之間，但當她在副駕試圖拔掉車匙時，忘記被告有否打、捏或推她，辯方質疑事主所述與閉路電視片段不符，事主飲泣說「一定有發生㗎⋯⋯你淨係攞其中一段嘢就話我」。

被告陸振中（43歲）被控於2022年6月22日至翌日3度非禮女子X；及同年7月15日，各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。X指7月15日在牽晴間停車場內，被告走在前方，她從後追趕，後方為蔡和賴。

X稱腦海曾閃現被告或「做出一啲傷害我嘅事」的想法，但她無多想，一心欲阻止被告駕車，被告越步近車輛，其危機感越大。X續指，其後被告突然撥開她，她「好快已經跌咗落地，個魂魄都未返嚟」，X感「好愕然」，賴再扶起她。

當X重新站起來，她發現被告已在座駕旁，隨即登上座駕，X以身阻擋車門關上，被車門夾了多於一次。X形容情況「超混亂」，被告已失去理智。X再進入副駕嘗試拔掉車匙，被告已向前駕駛一段短距離。辯方問被告拔車匙途中有否打、捏、推X，X稱忘記，同意若然有發生，會告知錄取口供的警員。

辯方再問X有否扣上安全帶，X哭訴「我真係唔記得⋯⋯你係咁問我詳情，我記得已經盡量記得喇。」辯方指出X的說法與閉路電視片段不符，她就事件經過的供述非真話，X飲泣說事件的確發生，「我真係驚㗎」。

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