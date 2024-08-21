首個輕食飲品智能售賣點於灣仔海濱試業　售雪糕爆谷飲品 (18:01)

售賣點外觀似兩大車卡，位置鄰近港鐵「烏蠅頭」退役列車。售賣機的食物售價為18至35元不等，並接受多種電子支付方式，包括Visa、Mastercard、銀聯及美國運通信用卡、 Apply Pay、支付寶、微信支付等，預計第四季會增設八達通支付功能。本報記者實測，購買至領取食物需時約1至2分鐘不等。

本地市民陳小朋友與家人一起到海濱踏單車，並嘗試售賣機出產的朱古力軟雪糕。陳小朋友說，喜歡雪糕夠冰凍，他平時會從家中帶食物前來，有自動售賣機後就更方便。陳建議自動售賣機可以提供更多款式的食物，「希望（雪糕）有100種口味」及可樂等。

附近的餐廳Harbour Fun Restaurant & Bar開業約1年，亦有售賣雪糕及樽裝飲品，定價略低於自動售賣機，約15元至28元不等，主要客群為本地市民及遊客。餐廳經理馬先生指目前生意及人流較開業初期少，料與市民北上消費有關。被問到自動售賣機對餐廳的影響，馬說兩者定位不一，自動售賣機主要售賣零食，仍然需時觀察有否影響，又提及餐廳及自動售賣機所在位置較偏僻，附近欠缺泊車位，希望有關部門可增加泊車位，或有助帶動人流。

發展局將會檢視灣仔海濱智能售賣點的運作和成效，並繼續籌備第二個位於九龍東觀塘和茶果嶺海濱的智能售賣點，目標於今年年底啟用。