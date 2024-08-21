退休漢談「點樣殺死林鄭」被捕稱屬言論自由　官質疑形同「煽動謀殺」 (16:57)

現年63歲被告潘德恕、報稱退休人士，被控於或約於2020年2月4日，在香港非法煽惑其他不知名人士，非法及惡意地導致時任行政長官林鄭月娥身體受嚴重傷害。

控方在開案陳詞時指，被告在案發時為名為「Dovetree DS Pun」Facebook帳戶的唯一管理人，在2020年2月4日發布一則帖文，標題為「真係認真諗下 點樣殺死林鄭」，該帖文引來18名朋友及被告作43個回覆，以及16名朋友按 「讚好」、「勁正」等心情回應 。其中被告亦作14次留言及回覆，包括「收埋佢身邊人」、「G4 popo, assitants, 點都有啲」、「收賣波叔，約出嚟見吓面」、「波叔可能都想佢屎」、以及「家陣起碼都用槍炮，幫手籌一支曲尺一支來福各50飛子彈」等。

2022年4月20日，警方接獲一名為「@Sam Chan」的Facebook帳戶人報案，並附上在同年4月13日的截圖，展示被告的相關帖文及回覆。警方遂展開調查，7日後上門拘捕被告及檢取相關的電腦、手提電話等。被告在警誡下稱，他當時不滿意特首林鄭處理疫情和反修例事件，所以在Facebook留言，並願意刪除有關留言。

同日稍後，被告在警誡下錄影會面下續說，因他對「林鄭」的管治不滿，因此說話比較「刻毒」，惟多次強調發布涉案帖文的出發點是相信香港有言論自由，只是為了「開玩笑」及減低怨氣，本身沒有使用暴力的意圖及策劃犯罪行為，形容自己「何徳何能」，亦不認為其朋友瀏覽會就「殺死林鄭」付諸行動，形容「如果有人睇完依個帖文認為我係認真，佢就係傻㗎囉」。