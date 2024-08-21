詩凝美容師涉無牌打肉毒桿菌押後裁決　控方補交證供 (16:54)

被告劉璐（38歲，美容師）被控2項非註冊醫生施行醫藥治療（包括外科手術）導致該人受人身傷害罪。同案被告詩凝美容董事張敏（44歲）早前承認3項無牌行醫罪，被判囚4個月。

林官甫開庭指，本案控罪元素涉及非註冊醫生注射，雖然第一被告張敏已認罪 ，但該案的案情並不是本案的證供。就張是否註冊醫生一事，劉在會面紀錄中表示不清楚，後在審訊中指張當時自稱持有針牌，遂遭其誤導以為她合資格注射。林官續指，雖然劉沒有爭議張是註冊醫生，但控方沒有證人或文件直接證明張並非註冊醫生，例如翻查註冊醫生名單或提供醫學委員會證書。

控方索取指示後指，將向醫委會索取相關證書，申請押後兩星期續審，屆時重開控方案情以呈遞證書；自行應訊的劉沒有反對。林官考慮到申請無對被告造成不公，被告也沒有反對，批准控方申請。林官提醒，被告可在案情重開後要求重召相關控方證人，或補充辯方證供及證物等，若無補充將會立即裁決。