政府為巴黎奧運港隊代表辦歡迎儀式　李家超：續不遺餘力培訓體育人才 (16:53)

李家超表示，為讓運動員以最佳狀態參賽，政府一直提供更具支持的環境，讓運動員在訓練、參賽及退役時都有良好發展路向及生涯規劃，當局會一直與體院及各體育總會保持溝通，不斷強化資助機制及培訓系統等，其中體院預計明年初之前完成檢討運動員直接資助機制。李家超又說，運動員在賽事中憑堅毅不屈精神盡顯實力，成績令人振奮，除獲得兩金兩銅的獎牌外，多名運動員亦刷新港隊或個人最佳成績，更在亞洲選手排名前列，運動員的驕人成績證明香港運動員擁有實力及頑強鬥志，在國際體壇有爭一席位能力。

港協暨奧委會會長霍震霆就說，運動員的努力值得肯定，期望市民對運動員的支持並非數年一次，而是不間斷。他稱，港協暨奧委會正積極籌備不同活動，例如分享會等，希望運動員的故事可啟發更多人，為社會注入正能量。

女子重劍金牌得主江旻憓於分享環節被問到於決賽時「決一劍」的心情，她表示，很珍惜還有一劍可以打，「好希望將嗰一劍送嚟報答我嘅團隊，同埋一路有睇嘅市民。」她又說自己參與過無數比賽，嘗試過落後或領先、輸或贏，當刻希望大家可以感受到她對劍擊的珍惜及熱愛。跆拳道代表盧蔚豐則說很開心擔任奧運閉幕禮持旗手，感到光榮，又說比賽時不斷鼓勵自己、對自己說「我得嘅」，亦透過比賽中知道自己的水準與其他頂級選手相差多少。