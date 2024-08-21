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8食環主任涉瀆職優待求職者　認罪被告稱有「不成文規定」要聘職員親屬 (16:50)

8名時任食環署首席小販管理主任，涉嫌在2019年助理小販管理主任招聘中優待部分應徵者，其中一人昨承認一項「串謀公職人員行為失當」罪，餘下7人不認罪，案件今（21日）在區院開審。控方開案陳辭指，認罪被告聽聞招聘有「不成文規定」，會聘請與現職或退休職員有親屬關係的考生；眾被告案發時曾互相轉寄或傳送面試者資料，有應徵者是某人的女兒，獲「人情分搭夠」。

被告李達釗、戴焯輝、易錦添、麥偉忠、鄧永平、黃偉雄及陳江松否認控罪，7人中僅黃仍在職，其餘6人均已退休。控方開案陳辭指，食環署2019年2月就助理小販管理主任進行招聘，戴焯輝同年7月16日致電認罪被告羅世華，告知他陸續會收到很多名字和資料，建議「做個表方便做紀錄」。羅意會到建議是要優待該些考生或給予「人情分」，羅收到應徵者資料、面試日期等後製作了11份名單。

眾被告之間會傳送或轉寄名單，例如陳江松向羅説「兩個都是自己友，幫幫忙」；易錦添曾提醒李達釗「明天自己人有更新」。李達釗的通訊紀錄顯示，一名叫黃澤倫的人曾轉寄某人的面試通知，麻煩李「幫幫手」，李回覆「盡量，嗰日我無份坐，會交帶一吓啦」；另一名叫鄧偉明的人亦表示自己的親友於「6號見」，問李有否貼士，李要求鄧提供應徵者資料。

此外，食環署署任首席小販管理主任梁偉強和前食環署小販管理主任翁奮亦曾分別向戴發送兩人的面試資料，分別說對方是「舊madam的子姪」和「A仔個女」。羅曾向戴焯輝詢查問某應徵者表現，戴回覆有人表現不佳，遴選委員會主席「話殺」，但被「Country Boy」保住；戴另在得知該「A仔個女」的分數後稱「好緊張，人情分搭夠，有60幾分咋」、「真係好彩有人事吖」。眾被告在同年8月20日被捕。

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