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屠龍案官續引導陪審團　指隊長黃振強證供現分歧 (16:21)

屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警，案件今日（21日）於高院第77天審訊。法官張慧玲續引導陪審團，指屠龍小隊的隊長黃振強的證供出現分歧，包括他曾投訴遭受警察武力對待，但庭上指不知道警察是否對他使用過度武力，並以記憶混亂去解釋其證供出入。被告李家田被指有份參與暴動縱火，即使接納相關證據，亦不能推斷李就本案有犯罪傾向。

張官續總結證供，提及被告李家田在審訊中選擇自辯，李供稱11月16日他參與「行夜山」事件，其間同案被告張銘裕指示他行開一點，李在整個事件中沒有聽到槍聲，亦沒有人將手槍交給他。翌日，他因為身困理大而沒有出席屠龍小隊的會議，另有iPad內容顯示李當晚7時身處理大周圍。控方質疑李逃離理大後參與會議，然後再次潛入理大，張官著陪審團考慮庭上播放的新聞片段，思考「有人走出嚟，仲會唔會返入去？」

控方亦質疑李家田在示威遊行中的角色不會只是「行行企企」。張官指，如果陪審員相信李有作出衝擊警察、參與暴動縱火等沒被起訴的行為，可考慮為本案事件背景，但不可推斷李就本案有犯罪傾向；如不相信李參與暴動等，則視為與本案無關的事及毋須考慮。

張官表示，12月8日黃振強在安全屋內被警員拘捕。黃被捕後曾向投訴警察課作出投訴，指控警員拘捕他時用棍毆打他，並記得有份施襲的一名警員名叫戴明德。惟黃在庭上作供時，卻稱他不知道警方對他施行的武力是否越界，並指他自願向警方提供手機密碼及參與錄影會面。

張官又指，黃振強在錄影會面中所說情況與他庭上證供出現分歧，包括他在錄影會面聲稱在12.8行動後吳智鴻會給予他逾100萬元、他想吳繼續提供金錢援助，才配合吳行動，以及吳負責使用槍械及炸彈而他不知情。黃庭上解釋以上分歧，指他進行錄影會面時狀態不佳且記憶混亂，故他忘記為何會在錄影會面有以上說法。

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