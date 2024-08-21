警拘23人涉網購及假冒客服騙案　 (15:26)

警方表示，新界南總區今年首6個月錄得4561宗騙案，涉騙款達7.8億，騙款比去年同期的1.47億有明顯上升，當中網上買賣騙案佔整體約2成半；另外假冒客服騙案亦錄得上升趨勢，有371宗，佔整體騙案約一成。警方留意到有關情況，遂展開執法。

新界南總區刑事總部重案組總督察庾博瀚，警方鎖定一個活躍本地多區的詐騙集團，涉48宗發生於5月至8月的網上購物騙案，涉款110萬元。案中事主稱於網上平台被騙去平板電腦、名貴手袋等貨物，損失金額由6500元至10萬元不等。騙徒會扮成買家，在平台接觸賣家並相約會面交收，又叫他們提供收款戶口。騙徒會派人存入空頭支票，假裝過數。當事主檢查交易紀錄時，以為已成功到帳，其後將貨品交予騙徒，部分案件騙徒會聲稱「一時手快入多咗錢」，要求賣家退款，造成二次損失。警方前日及昨日拘捕10男7女骨幹，年齡介乎13歲至60歲，包括存入空頭支票人士、交收跑腿、涉案電話號碼登記人等。警方指，騙徒為加強可信性，使用空頭支票後會將假入數紙的照片發送予事主；又會假扮銀行，向事主發送的偽造入數手機短訊。

新界南總區刑事總部警司姚永勸表示，不少市民近日墮入假冒客服騙局，市民會收到電話，對方聲稱為WeChat及中國移動的客戶服務員，前者會聲稱提供百萬保障安全保險計劃，後者會訛稱事主購入電話，現時需進行扣帳。事主恐防損失誤信為真，並將網上銀行帳戶資料交予騙徒，甚至作出轉帳，以中止合約。行動中，警方偵破6宗同類案件，涉230萬元，最高單宗金額涉107萬元，拘捕6人，他們為傀儡戶口持有人，被捕人疑貪圖小利，交出戶口予犯罪集團收取騙款。

警方呼籲，銀行要時間處理支票入帳，故市民出貨前要留意「戶口帳面結餘」及「可用結餘」；另外微信早前已出官方聲明同短訊去提醒公眾，「百萬保障」是自動開通、完全免費、不會到期，故不會要求續保。