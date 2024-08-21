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本港公務員申移居台灣被拒　拒辭現職、已宣誓成「安全風險」 (16:51)

近年不時有指港人移居台灣面對困難，一名本港公務員前年申請隨台籍配偶在台居留被拒後上訴，至今年再被駁回。判辭透露台方曾要求事主必須辭任公務員及提供未來在台居留規劃，方可取得居留證，亦提及台灣的移民署認為若申請人屬本港公務員而「衍生有危害『國家』利益、公共安全、公共秩序之情事」，則可拒絕居留申請，並舉例包括「宣誓或簽署聲明擁護香港《基本法》」、「效忠香港政府且未離職」。事主申請時則表明不會辭職，又強調只會於逢周五至周日赴台，不滿單單因為公務員身分就被認定具有「安全風險」，但理據不為台北高等行政法院接受。

根據判辭，事主為一名香港公務員，負責「督導建造公營房屋地盤的土木、土力、探土工程，為地基結構工程和拆卸工程施工之技術人員」，其台籍配偶在台灣擔任公職，並已在當地置業及登記戶籍。事主前年向台灣申請在台「依親居留」，當地內政部翌年會同當地的國安局及當地陸委會審查，最後拒批申請。陳不服上訴至台北高等行政法院，惟本年6月上訴被駁回。

事主稱「被逼要簽署效忠聲明」

判辭提及，台灣的移民署曾要求事主辭職，但事主拒絕，並認為其職責與軍事、黨務等無關，又稱若要滲透台灣，就不會僅逢周末赴台，質疑台方所指的「危害『國家』利益」概念「空泛而不確定」，並指本港所有公務員均「被逼要簽署效忠聲明」，要求台方具體證明他如何影響台灣安全，以及撤銷原定判決。

台北高等行政法院判決指，事主提及「被逼簽署」效忠聲明，反映事主對港府「無任意拒絕能力」，而且事主堅拒辭職，若獲准移居台灣，「形同人在台灣地區為香港政府異地辦公」，又認為事主基於任職公務的利害關係，「不得不擁護支持中國共產黨的各種作為」，與「非香港政府公務員」相比，事主「仍有較高的可能性為中共從事內部滲透或情報工作」，裁定台灣的移民署有法理依據要求事主先辭職後申請移居，又指事主仍可申請單次或多次出入境證以使用台灣醫院、銀行等服務。

陸委會曾稱不因曾任職業及出生地拒絕申請

台灣陸委會曾於2020年修訂《香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法》，列明不會許可「現在或曾任職於大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其於香港、澳門投資機構或新聞媒體的香港或澳門居民」在台居留。

對於有港人過往不滿移居台灣的申請被拒或欠未回覆，陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水5月曾向台灣《聯合報》指，近5年港澳人士申請在台居留並獲准者接近5.2萬人，核准率超過97%，其中居留符合一定條件的港人申請在台定居核准率近75%，並不會因曾任職業及出生地等單一因素而拒絕定居申請。

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