海關揭夾公仔店賣冒牌香水扮「正貨試用裝」　8人被捕 (12:47)

海關在接獲公眾舉報，經調查及商標持有人協助後，於8月8日至20日突擊搜查10間分別位於旺角、葵涌、荃灣、東涌及西貢的夾公仔店、零售店及藥房，檢獲5000件懷疑冒牌物品，包括香水、化妝品及護膚品，以及6部夾公仔機及3部硬幣兌換機。海關以涉嫌違反商品說明條例拘捕4男4女，年齡介乎20至46歲，其中3名為店鋪負責人，5名為店鋪員工，不排除有更多人士被捕。

海關版權及商標一般調查組高級調查主任周凱文透露，海關首次發現有夾公仔店向顧客提供懷疑冒牌香水，所冒充品牌達10個不同品牌及商標。因所檢獲冒牌香水及護膚品等均會被直接塗抹在人體皮膚，海關會將上述物品送往政府化驗所分析是否含有人體有害物質，現未知是否有市民使用後受影響。他指夾公仔店鋪多將放有冒牌香水的夾公仔機放置於店鋪入口當眼處，並訛稱為正貨試用裝，以正貨價錢的兩成至五成吸引顧客購買。商戶為降低營運成本，向顧客提供來歷不明的冒牌香水，周批評此舉罔顧消費者健康。

海關呼籲，消費者應光顧信譽良好店鋪，如有懷疑，應先向商標持有人或代理人查詢，商戶採購貨品時亦務必小心謹慎，重申售賣冒牌物品或利用冒牌物品作商業用途屬嚴重罪行，一經定罪可被判處監禁5年及罰款500萬元。