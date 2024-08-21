【圖輯】10多名巴黎奧運港隊代表參與巴士巡遊　市民夾道歡迎 (12:20)

巡遊車隊首站於港鐵大圍站外短暫停留，兩旁行人路站滿市民，他們歡呼拍掌迎接運動員，運動員則揮舞區旗及揮手致意；巡遊巴士約早上10時50分駛至彌敦道，街道兩旁有商店職員揮手迎接。

兩輛巡遊巴士之後駛向尖沙嘴鐘樓，本報記者今早10時半到場，即使下起大雨，仍無阻逾百名市民冒雨等候。巡遊巴士於約11時抵尖沙嘴鐘樓外，市民隨即歡呼並舉起手機及相機拍攝，有人向運動員揮手示意、亦有人以普通話大聲喊「中國香港運動員加油」；多名運動員亦站立向市民揮手。

巡遊巴士於鐘樓停留約5分鐘便駛離。專程從深圳來港的徐先生稱最想見到江旻憓及何詩蓓，形容她們「人又漂亮、運動優秀」，又笑言「真人更漂亮一點」。他稱見到金牌得主感到很興奮，惟覺得巴士停留時間太短，若停留10分鐘並安排運動員發言會更好。

巴士之後駛向中環，再於中環碼頭外短暫停留，其後抵達立法會大樓，多名立法會議員在場迎接。各運動員近中午12時到達金鐘添馬公園，何詩蓓為市民簽名。獲得何詩蓓簽名及與她自拍的小朋友Alice說感到開心及興奮，她今早約10點到場希望支持何詩蓓，認為是次安排很好，又稱讚所有運動員都「好叻」。