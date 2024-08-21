明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

【圖輯】10多名巴黎奧運港隊代表參與巴士巡遊　市民夾道歡迎 (12:20)

政府與港協暨奧委會今早（21日）安排參與巴黎奧運的港隊運動員參與巴士巡遊，由沙田前往金鐘添馬公園。兩輛巡遊巴士今早約10時15分從沙田體院出發，車頭掛有「健兒凱旋歸港 我們深以為傲」的橫額。15名運動員出席巴士巡遊，包括女子重劍金牌得主江旻憓；獲得兩枚銅牌的何詩蓓及游泳隊代表歐鎧淳、鄭莉梅、譚凱琳及張心悅；乒乓球隊代表黃鎮廷、杜凱琹及吳詠琳；帆船代表貝俊龍、劍擊代表何瑋桁、單車代表李思穎及劉允佑、跆拳道代表盧蔚豐及柔道代表王嘉莉。

巡遊車隊首站於港鐵大圍站外短暫停留，兩旁行人路站滿市民，他們歡呼拍掌迎接運動員，運動員則揮舞區旗及揮手致意；巡遊巴士約早上10時50分駛至彌敦道，街道兩旁有商店職員揮手迎接。

兩輛巡遊巴士之後駛向尖沙嘴鐘樓，本報記者今早10時半到場，即使下起大雨，仍無阻逾百名市民冒雨等候。巡遊巴士於約11時抵尖沙嘴鐘樓外，市民隨即歡呼並舉起手機及相機拍攝，有人向運動員揮手示意、亦有人以普通話大聲喊「中國香港運動員加油」；多名運動員亦站立向市民揮手。

巡遊巴士於鐘樓停留約5分鐘便駛離。專程從深圳來港的徐先生稱最想見到江旻憓及何詩蓓，形容她們「人又漂亮、運動優秀」，又笑言「真人更漂亮一點」。他稱見到金牌得主感到很興奮，惟覺得巴士停留時間太短，若停留10分鐘並安排運動員發言會更好。

巴士之後駛向中環，再於中環碼頭外短暫停留，其後抵達立法會大樓，多名立法會議員在場迎接。各運動員近中午12時到達金鐘添馬公園，何詩蓓為市民簽名。獲得何詩蓓簽名及與她自拍的小朋友Alice說感到開心及興奮，她今早約10點到場希望支持何詩蓓，認為是次安排很好，又稱讚所有運動員都「好叻」。

相關字詞﹕編輯推介 巴黎奧運 港隊 江旻憓 何詩蓓

上 / 下一篇新聞