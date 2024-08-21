蔡天鳳碎屍案｜兩人涉助鄺港智潛逃再申押後審訊獲批　官指難再遷就 (12:05)

兩名被告分別為林舜（42歲，遊艇公司職員）和潘巧賢（30歲，無業）。林的辯方代表今指，指示大律師在上月11日收到指示要代表林，及後去信警方要求索取文件，獲得共581頁的文件，需審閱及給予法律意見，申請將案件押後8星期再作答辯。

控方指，辯方曾以相同原因申請押後，但控方就押後沒有特別意見，建議若下次答辯時被告不認罪，則可一併作審前覆核，加快案件進度。控方又指，控方已在辯方申請索取文件的數天後提供文件，認為現時的狀況是被告自己造成的。潘的辯方代表沒有反對押後，同意下次可作審前覆核。

鄧官認為林兩度轉換法律團隊導致案件延誤的狀况並不理想，表明案件已多番押後，現時難以承諾能夠遷就辯方代表的時間。

1項串謀妨害司法公正罪指，林和潘於2023年2月24日至25日，預期針對一名稱為「Alex」男子可能有相關的法律程序或由執法機構進行而引致的法律程序調查，一同串謀與名為「Ivy」的女子做出一連串妨礙司法公正傾向的作為，協助該「Alex」緊急地及秘密地，非經由入境事務處管理的出入境管制站離開香港。