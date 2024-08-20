國家隊奧運運動員表演門票周四發售　每人每次限購兩張 (21:57)

康文署指，大匯演及兩個運動示範項目在城市售票網上將會分流售票，購票人士可選擇其中一個節目進行購票。在節目開售時，購票人士可點擊相應節目分流的「前往購票」鍵，進入購票頁面，系統將會為購票人士分配座位，不設自行選擇座位，購票人士須在10分鐘內完成交易。

康文署提醒，每張門票將印有購票人士提供每位持票人士的英文姓名，購票人士請預先準備資料，而持票人入場時須出示與門票所示姓名相同且附有相片的身分證明文件，以便核對身分。如有違者，將被拒入場，所繳款項亦不獲退還。持票人也不得擅改門票資料或轉讓門票予他人使用。

首場公開活動為「奧運健兒大匯演」綜藝節目，於本月30日晚上8時至9時半在伊利沙伯體育館舉行；另外兩場「內地奧運健兒展風采」運動項目，即羽毛球、體操及乒乓球運動項目示範，以及跳水及游泳運動項目示範將於本月31日上午9時半至11時半，分別在伊利沙伯體育館及維多利亞公園游泳池進行。

活動資訊可瀏覽專題網頁www.lcsd.gov.hk/tc/paris2024/index.html