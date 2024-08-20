193土瓜灣跑車撞跌婦人 警回應揭意外後逾24小時報案 (19:14)

從Facebook「香港交通及突發事故報料區」網民Gwai Jai昨傍晚6時43分上載的兩段短片所見，由193駕駛的紅色跑車在後退時曾一度煞停，一名婦人在跑車左後方趁機過路，惟跑車同時再後退，婦人未有留意被撞至失去平衡，向後跌躺在馬路上。另一片段所見，193曾下車與婦人說話，婦人似無大礙可自行站立並多次撫摸手肘，193其後上車離開。

警方回應查詢指，昨晚（19日）8時46分接獲一名自稱34歲郭姓男子報案，指其於前日下午約5時35分在紅磡美善同道駕駛一輛私家車時，懷疑撞到一名女子。男子報稱該名女子自稱沒有受傷，其後她自行離去。案件列「交通意外報告」，交由西九龍總區交通部意外調查隊跟進。

根據香港《道路交通條例》，交通意外中如涉及有人受傷，車輛司機須在合理切實可行範圍內，盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時，親自前往最近的警署或向任何警務人員報告該意外。