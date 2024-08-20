721白衣人案辯方外籍大狀申請英文審訊　官拒絕指大狀中文流利 (17:37)

被告依次為吳偉德（38歲）、王浩昇（28歲）、鄧兆雄（42歲）及鄭文傑（43歲）。4人被控於2019年7月21日，在港鐵元朗站連同其他人參與暴動，以及同日於元朗站連同他人串謀非法及惡意傷害他人。鄧於今年3月認罪後被判囚4年7個月，鄭否認控罪並獲准保釋候審，而吳及王則擬認罪，暫被安排於鄭的審訊第一天作答辯。

控方反對辯方申請指，王及鄭在今年4月案件提訊時擬不認罪，當時辯方同意安排翻譯予代表第四被告鄭文傑的大律師David Boyton。控方續指，案件涉及31名證人、4至5小時的片段及700多頁文件，認為以中文審訊更為合適，反之將需要數個月的時間作翻譯。

Boyton指，本案原有其他被告不認罪，為方便其他辯方代表遂同意以中文進行審訊，但現在只剩下鄭一名不認罪被告，希望申請改用英文進行審訊。陳官指，據他所知Boyton能講流利中文，反問難道辯方不能方便控方？Boyton稱自己看不懂中文，續指案件主要爭議被告的身份，可以經書面呈交大部分證人的口供，料將會減省傳召證人的數目至6至7人，涉案影片主要有嘈音及尖叫聲，認為可以等待控方翻譯所需文件。