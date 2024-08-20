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兩男非法集結罪脫律政司上訴提「盧建民案」案例　辯方質疑用新案例套用舊案件 (17:33)

2019年11月12日，男學生和男社工被指在荃灣參與示威，經審訊後裁定非法集結及違反《禁蒙面法》罪脫。律政司提出案件呈述上訴，今（20日）於高院審理。律政司表示，原審裁決時未出現終院「盧建民案」，原審裁判官沒有考慮指證被告的環境證供，裁決方向「由頭到尾都錯咗」。答辯方反駁，律政司一定知悉「盧建民案」進度，如將新案例套用於已裁決案件，猶如有兩次檢控機會，對被告不公。

答辯人為學生葉澤深（案發時20歲，下同）和社工陳皆橋（22歲）。原審裁判官劉淑嫻2021年6月裁定兩人罪脫，終院同年11月在「盧建民案」釐清非法集結定義，裁定控方毋須證明非法集結者擁有共同目的，只需從被告行為推斷參與意圖。

律政司表示，原審裁決時未有「盧建民案」協助，裁判官僅狹窄考慮被告有否作出法例訂明的行為，無考慮環境證供，原則上犯錯，故要求案件發還予另一裁判官審理。律政司舉例，葉澤深手持未拆包裝的索帶，陳皆橋曾向催淚彈淋水和攜帶黃色雨傘，原審可從環境證據推論兩人的參與意圖。

答辯方則指，本案不涉激烈衝突，控方無證據顯示荃灣沙咀道衝突蔓延到大河道，不排除有無辜市民為躲避催淚煙而逃跑，被告是其中之一。答辯方強調，律政司內部一定知悉「盧建民案」的案件程序，原審時可以直接申請押後等待終院判決；律政司事後發現新案例有利，才不服上訴，有輸打贏要之觀感。

答辯方提及，案發至今逾5年，被告已經步入其他人生階段，若案件再發還處理，「公義個天秤擺喺邊？」法官聽畢陳辭後，押後於兩個月內裁決。

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