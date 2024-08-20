統戰部長石泰峰在港出席「促統大會」倡堅定反台獨 (16:29)

石泰峰表示，現時的中國大陸比歷史上任何時期都更有信心和能力實現中華民族偉大復興及國家統一，批評西方反華勢力為遏止中國發展而不擇手段，「以台制華」，又斥民進黨頑固支持台獨和煽動兩岸對立，令台海形勢嚴峻複雜。他相信解決台灣問題的主導權在大陸一邊，台獨將成「歷史逆流」，認為何黨何派在台掌權都不能阻止統一大勢。

石泰峰又提及五項「堅定」，包括堅定中華民族認同、堅定文化自信、堅定祖國統一自信、堅定反對台獨及堅定增進同胞福祉。他批評台獨勢力欲「去中國化」，切割文化連接，而且挑釁「一中原則」和「倚外謀獨」，令台海「兵兇戰危」，強調要堅拒台獨史觀，以堵強歸屬感；同時要擴大支持統一的民意基礎，並「講好和平統一故事」和所帶來的機遇。

石泰峰致辭時亦提及香港，指本港經歷修例風波後，貫徹落實國安法及《基本法》23條立法，並全面落實「愛國者治港」，走向由治及興，相信可為國家統一發揮重要作用，而且「促統大會」事隔14年在港舉行，成功「展現新作為，開創新局面」。

李家超讚一國兩制優勢多

特首李家超演講時則列舉香港在一國兩制下的優勢，強調香港「回歸以來的成功」展示了「一國兩制是解決歷史遺留問題、促進世界和平發展的好制度」，並呼籲香港僑界領袖及全球華僑華人多在國際社會「說好中國和平統一好故事」。

李家超指，香港在一國兩制下擁有「背靠祖國、聯通世界」的優勢；法治上享「高度自治」，包括行政管理權、立法權、獨立司法權及終審權，「法院獨立審訊案件，不受任何干預」；李又稱香港可以以中國香港名義參與國際組織，環球網絡無遠弗屆；經濟上亦不斷發展、機遇處處，發揮「超級聯繫人」及 「超級增值人」角色。

中聯辦主任鄭雁雄表示，香港是一國兩制實踐者與「九二共識」的見證地，在兩岸關係中發揮特殊作用，目前台海局勢緊張動蕩，此時海內外華僑於香港共同發出反獨促統聲音能夠「顯示中華民族共同意志」與「華人華僑的擔當」，有利於推動兩岸關係。同時，他認為港、台同胞均謀求國家統一，斥民進黨勾結外部勢力「謀獨」。此外，鄭雁雄強調要加強青年一代對中華民族的自豪感與歸屬感，希望各界「向台灣島內與國際社會講好一國兩制香港故事」，同時指若加強港、台民間交流，可讓更多人認識到一國兩制優越性。