屠龍小隊案法官續引導　陪審團須決定擲汽油彈是否屬恐怖主義行為 (16:00)

張官繼續總結證供，指於2019年12月6月，嚴文謙在「滅龍」群組問「引戰都要避彈？」黃振強回覆勿帶裝備。控方指「引戰」一詞與不必帶裝備武器均有別於以往行動，故此隊員必定清楚自己在計劃中的角色。

張官又指，12月7日黃振強與屠龍小隊的隊員在灣仔安全屋內會面，黃庭上供稱他沒有向隊員講述放置炸彈的位置，但堅稱有向隊員簡報12.8行動，故隊員均知悉行動涉及槍手及炸彈，隊員有共識不使用槍械及炸彈，但「其他人用，佢哋唔介意」。

另有證供指，當晚黃振強指示金主「佩儀」幫他收抬行李，方便他在行動後潛逃台灣。黃一方面供稱他有向隊員講述「著草計劃」，另一方面同意他沒有告知隊員他正收抬行李。辯方盤問黃為何不告知隊員，黃供稱因為「軍師」Kan指黃事後必須離開香港，即使事件曝光亦「未必會燒到其他隊員」，故黃才沒有告訴隊員他正收拾行李，惟辯方質疑黃是「作故事」。

張官續指，針對屠龍小隊開設的眾籌頻道「育龍」，被告劉佩凝向黃表示，有金主同意撥款支助示威者購買汽油彈，可見劉知悉籌款會用於購買汽油彈，惟陪審團需要決定投擲汽油彈的行為是否屬於恐怖主義行為；法證會計專家指，劉先後7次向黃匯款約24.5萬元，黃庭上供稱他未曾使用上述款項去購買軍火。