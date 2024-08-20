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警司非禮案事主稱案發後為阻酒駕而攙扶被告　再斥辯方律師精神虐待 (15:23)

沙頭角警區時任指揮官、警司陸振中涉嫌三度在殘廁非禮醉酒女下屬，不足一個月後又襲擊下屬一案，案件今（20日）在區院續審。女事主供稱襲擊事件發生當晚她未有多想先前遭性侵的經歷，並協助攙扶被告和阻止他駕駛。她直言大可由得喝醉的被告駕車，但「我良心過意唔去呀成世」，「我要每晚合埋眼瞓得著先係一個好警察呀」。當辯方追問下去時，事主怒斥「你想我唔指證佢咋嘛，你係咁精神虐待我呀！」

被告陸振中（43歲）被控於2022年6月22日至翌日3度非禮女子X；同年7月15日，被告另被控各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪。

辯方續就7月15的飯局盤問事主X，指從閉路電視片段可見，X與被告身體緊貼離開酒樓。X否認，指她是被迫與被告有身體接觸，對方身形高大又醉酒，需他人攙扶才能步行。辯方問當晚現場另有10多人出席飯局，為何需由X、督察蔡文浩和賴文顯送被告返家，X稱未能肯定，有機會是更高級的同僚吩咐，或3人的自發行為。

辯方指X先前遭被告侵犯，會否抗拒協助送被告回家，X表示她沒有多想，一心想避免被告「撞死人或者佢自己」，喝了酒不能駕駛是基本認知，「冇諗過被告作為警司喺酒精影響下會唔記得咗」。X續指中途蔡文浩去取車、賴文顯不知前往何處，她無理由丟下被告一人。

辯方追問由X協助的必要性，X指眾人在房內很盡興，當下是她的直覺，「完全冇諗性侵，因為更大嘅危險係被告撞死人，係人命呀」，又指她在街上看見賊人也會捉賊。至於其他人為何無立即協助，她不清楚。

辯方再問當晚，X理應不會完全忘記性侵事件，X表示「我收埋喺心入面」，並大喊「點解成日要講殘廁呀？你成日講殘廁，你又話唔講殘廁仲係咁講⋯⋯你想我唔指證佢（被告）咋嘛，你係咁精神虐待我呀！」X隨即大哭和尖叫，屏風後傳出拍打硬物的聲音，法官下令休庭。

 

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